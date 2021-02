Gebrauchtwagen-Plattform Auto1 erlöst 1,8 Mrd. Euro mit Börsengang

Ausgabepreis für die 48,23 Millionen Aktien auf je 38 Euro festgelegt

Der Börsengang des deutschen Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 wird mit 1,83 Mrd. Euro der größte in Deutschland seit fast eineinhalb Jahren. Das Berliner Start-up legte den Ausgabepreis für die 48,23 Millionen Aktien am Dienstag auf je 38 Euro fest, wie Auto1 mitteilte. Der Preis liegt am oberen Ende der Spanne, die von 32 bis 38 Euro reichte.

Dem Unternehmen selbst fließt dabei genau 1 Mrd. Euro zu, die vor allem in den Ausbau des Verkaufs von Gebrauchtwagen an Privatkunden unter der Marke "Autohero" gesteckt werden soll. Der Rest des Erlöses geht an die Altaktionäre, darunter die Firmengründer Christian Bertermann und Hakan Koc. Die Auto1-Aktien sollen am Donnerstag zum ersten Mal an der Frankfurter Börse gehandelt werden.