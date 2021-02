Gebrüder Weiss mit eigenem Air & Sea-Geschäft in Polen und Malaysia

Eingliederung der von Ipsen Logistics übernommenen Landesgesellschaften wurde per 1. Februar vollzogen

Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss (GW) ist in Polen und Malaysia ab sofort unter eigener Marke tätig. Per 1. Februar wurden die im vergangenen Herbst von Ipsen Logistics übernommenen, im Bereich Air & Sea aktiven Landesgesellschaften vollständig in die Strukturen von Gebrüder Weiss eingegliedert. "Wir freuen uns, dass wir jetzt alle unter 'oranger Flagge' segeln", sagte Lothar Thoma, GW-Geschäftsführer Air & Sea am Montag in einer Aussendung.

In Polen stehen nun insgesamt 75 Mitarbeiter in sieben Büros für Gebrüder Weiss im Einsatz, in Malaysia 51 Mitarbeiter in drei Niederlassungen. Gebrüder Weiss beschäftigt damit nach eigenen Angaben rund 1.600 Mitarbeiter an 82 Luft- und Seefracht-Standorten weltweit. Die Zahl der Mitarbeiter im gesamten Konzern liegt bei 7.300. 2019 wurde ein Jahresumsatz von 1,7 Mrd. Euro erwirtschaftet.