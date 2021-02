Geburtenstation Oberpullendorf: ÖVP kämpft gegen etwaige Schließung

Fazekas startete Aktion auf Homepage mit 3.400 Unterstützern bisher

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion der SPÖ Burgenland ---------------------------------------------------------------------

Die ÖVP Burgenland kämpft gegen eine etwaige Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus Oberpullendorf. Ein Aufruf auf der Homepage von Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas wird inzwischen von 3.400 Personen unterstützt. "Das Land muss die Beibehaltung einer vollwertigen Geburtenstation im KH Oberpullendorf garantierten", bekräftigte auch Bezirksparteiobmann Nikolaus Berlakovich am Montag.

Spitalsbetreiber KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) bestätigte vergangene Woche, dass eine Schließung der Station diskutiert werde, betonte aber gleichzeitig, dass dies "nicht akut" sei. "Die Geburtenabteilung ist das Herzstück des Krankenhauses. Auch für Ärzte, Hebammen sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal hätte das enorme Folgen. Bis zu 20 Arbeitsplätze sind gefährdet", so Berlakovich weiter.

Die ÖVP hat neben einem Antrag für den Erhalt der Station im Landtag auch eine schriftliche Anfrage an Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) gerichtet: "Mit der wesentlichen Frage, ob er die Beibehaltung einer vollwertigen Geburtenstation garantieren kann", erklärte Fazekas. Schneemann äußerte sich am Rande einer Pressekonferenz am Montag nicht zu dieser Causa, er verwies auf die KRAGES.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst kritisierte in einer Aussendung die ÖVP, denn diese würde die Bevölkerung "bewusst verunsichern". Er betonte, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nie eine Maßnahme setzen werde, die die Gesundheitsversorgung verschlechtere: "Das Gegenteil ist der Fall, wir haben die beste Gesundheitsversorgung und ein Top-Ranking bei der Krankenhaus-Dichte in ganz Österreich."