Geburtenstation Oberpullendorf: ÖVP startet Initiativen in Gemeinden

Gegen etwaige Schließung der Station - Antrag zum Erhalt in Landtagssitzung abgelehnt

Die ÖVP Burgenland hat sich am Freitag erneut gegen eine etwaige Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus Oberpullendorf starkgemacht. Mit Initiativen in den Gemeinden werde man weiter für deren Erhalt kämpfen, betonte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, der zugleich die SPÖ kritisierte, weil sie in der gestrigen Landtagssitzung einen Antrag der ÖVP zum Erhalt der Geburtenstation abgelehnt hatte. Sie habe sich damit für eine Schließung ausgesprochen, meinte Fazekas.

In den Gemeinden sollen nun Anträge zum Erhalt der Station in den Gemeinderäten eingebracht und beschlossen werden. "Diese Drüberfahrpolitik muss gestoppt werden", sagte der Landesgeschäftsführer. Die Region Oberpullendorf habe ein Recht auf eine umfassende Gesundheitsversorgung. Eine Schließung wäre "ein Schlag ins Gesicht", betonte Fazekas. Spitalsbetreiber KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) hatte Ende Jänner bestätigt, dass eine Schließung der Station diskutiert werde, betonte aber gleichzeitig, dass dies "nicht akut" sei.