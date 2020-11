Geburts- und Gedenktage: Dezember 2020

Überblick über Geburts- und Gedenktage im Bereich Kultur im Dezember 2020.

1. Woody Allen (geboren als Allan 85. GT Konigsberg; bürgerlich: seit 1952 Heywood Allen) (US-Schauspieler/Regisseur/Oscar-, Golden-Globe-, Grammy-, Cannes- und Cesar-Preisträger) 1. Bette Midler 75. GT (US-Schauspielerin/Sängerin/Golden- Globe-, Emmy- und Grammy-Preisträgerin) 1. Michael Horowitz 70. GT (Schriftsteller/Verleger/Fotograf) 2. Günter Krämer (deutscher 80. GT Regisseur/ehem. Intendant) 2. Bernd Ulrich (deutscher 70. GT Schlagermusiker/"Die Amigos") 2. Justus von Dohnanyi (deutscher 60. GT Schauspieler/Regisseur/Autor) 2. Sydney Youngblood (bürgerlich: 60. GT Sydney Ford) (US-Popsänger) 3. Jean-Luc Godard 90. GT (französisch-schweizerischer Regisseur/Oscar-, Cannes- und Cesar-Preisträger) 3. Daryl Hannah (US-Schauspielerin) 60. GT 3. Julianne Moore 60. GT (US-Schauspielerin/Oscar-, Golden-Globe-, Emmy- und Cannes-Preisträgerin) 4. Cassandra Wilson 65. GT (US-Jazz-Sängerin/Grammy-Preisträge rin) 4. H(ans) C(arl) Artmann 20. TT (Schriftsteller/Übersetzer) 4. Uraufführung von "Die tote Stadt" 100. JT von Erich Wolfgang Korngold zeitgleich in Hamburg und Köln 5. Alexandre Dumas (der Ältere) 150. TT (französischer Schriftsteller) 6. Michaela Schaffrath (deutsche 50. GT Schauspielerin/ehem. Pornodarstellerin) 6. David "Dave" Brubeck+ 100. GT (US-Jazzpianist/Komponist/Bandleade r) 7. Sigrid Damm (deutsche 80. GT Literaturwissenschafterin/Autorin) 7. Rosemarie Schwarzwälder (Schweizer 75. GT Galeristin) 7. Erhard Riedlsperger 60. GT (Drehbuchautor/Regisseur) 7. Abdellatif Kechiche (französischer 60. GT Regisseur/Drehbuchautor/Cannes- und Cesar-Preiträger) 7. Klaus Behrendt+ (deutscher 100. GT Kammerschauspieler) 8. Hans-Jürgen Syberberg (deutscher 85. GT Regisseur) 8. Michael Kahn (US-Filmeditor/Oscar- 85. GT und Emmy-Preisträger) 8. John Banville (irischer 75. GT Schriftsteller/Literaturkritiker/Bo oker-Preisträger) 8. Natascha Wodin (deutsche 75. GT Schriftstellerin/Übersetzerin) 8. Martin Semmelrogge (deutscher 65. GT Schauspieler) 9. Wolfgang Fierek (deutscher 70. GT Schauspieler/Schlagersänger) 9. Joan Armatrading (britische 70. GT Singer-Songwriterin) 9. Anna Gavalda (französische 50. GT Schriftstellerin/Journalistin) 10. Kenneth Branagh (nordirischer 60. GT Schauspieler/Regisseur/Drehbuchauto r/Emmy-Preisträger) 10. Adolf Loos+ 150. GT (Architekt/Architekturkritiker) 11. Jean-Louis Trintignant 90. GT (französischer Schauspieler/Regisseur /Cesar- und Cannes-Preisträger) 11. Ludwig Laher (Schriftsteller) 65. GT 11. Uwe Eric Laufenberg (deutscher 60. GT Regisseur/Schauspieler/Intendant) 11. Rachel Portman (englische 60. GT Filmkomponistin/Oscar- und Emmy-Preisträgerin) 11. Ciro de Luca 50. GT (Schauspieler/Comedian) 12. (Marie) Dionne Warwick 80. GT (US-Popsängerin/Moderatorin/Grammy- Preisträgerin) 12. Richard Galliano (französischer 70. GT Jazz-Musiker/Komponist) 12. Jaap van Zweden 60. GT (Violinist/Chefdirigent) 12. Jennifer Connelly 50. GT (US-Schauspielerin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 13. Richard "Dick" Van Dyke 95. GT (US-Schauspieler/Entertainer/Emmy- und Grammy-Preisträger) 13. Edith Clever (deutscher 80. GT Schauspielerin/Regisseurin) 13. Uraufführung der 2. Sinfonie 125. JT ("Auferstehungssinfonie") von Gustav Mahler in Berlin 13. Carlo Gozzi+ (italienischer 300. GT Dramatiker) 14. Wolf Haas (Schriftsteller) 60. GT 14. Anna Maria Jopek (polnische 50. GT Jazz-Sängerin) 14. Clark Terry+ 100. GT (US-Jazzmusiker/Grammy-Preisträger) 14. Paul Eluard+ (eigentlich: 125. GT Eugene-Emile-Paul Grindel) (französischer Lyriker) 15. Edna O'Brien (irische 90. GT Schriftstellerin) 15. Vlastimil Brodsky (tschechischer 100. GT Schauspieler/"Pan Tau") 15. Blake Edwards (bürgerlich: William 10. TT Crump) (US-Regisseur/Produzent/Drehbuchaut or/Schauspieler/Oscar-Preisträger) 15. Josef Hoffmann+ 150. GT (Architekt/Designer) 17. Armin Mueller-Stahl (deutscher 90. GT Schauspieler/Musiker/Maler/Schrifts teller) 17. Sepp Forcher (TV- und 90. GT Radiomoderator) 17. Jürgen Tarrach (deutscher 60. GT Schauspieler) 17. Ludwig van Beethoven+ (deutscher 250. GT (Tauftag) Komponist/Pianist) 18. Rita Streich+ (deutsche 100. GT Sopranistin) 20. Klaus Kada (Architekt) 80. GT 20. Peter Criss 75. GT (US-Schlagzeuger/"KISS") 20. Kim Ki-duk (südkoreanischer 60. GT Regisseur/Produzent/Drehbuchautor/C annes-Preisträger) 20. Todd Phillips 50. GT (US-Regisseur/Produzent/Drehbuchaut or) 20. Brunhilde "Bruni" Löbel+ (deutsche 100. GT Schauspielerin) 20. Trude Forsher 20. TT; am 9.4. auch 100. GT (Elvis-Presley-Sekretärin/TV-Produz entin) 21. Moritz de Hadeln (Schweizer 80. GT Filmfestivaldirektor) 21. Thomas Hürlimann (Schweizer 70. GT Schriftsteller) 21. Jeffrey Katzenberg 70. GT (US-Filmproduzent/Oscar- und Cannes-Preisträger) 22. Felicitas Hoppe (deutsche 60. GT Schriftstellerin) 22. Jean-Michel Basquiat+ (US-Künstler) 60. GT 23. Uraufführung "Reigen" von Arthur 100. JT Schnitzler im Kleinen Schauspielhaus Berlin 24. Helmut Deutsch (Pianist) 75. GT 24. Hans Söllner (deutscher 65. GT Liedermacher) 25. Dean Martin (bürgerlich: Dino 25. TT Crocetti) (US-Schauspieler/Sänger/Entertainer /Golden-Globe-Preisträger) 25. Anna Maria Mozart+ (geb. Pertl) 300. GT (Mutter von Wolfgang Amadeus Mozart) 29. Isabel Weicken (deutsche 70. GT Schauspielerin/Sängerin/Musicaldars tellerin) 30. Kader Attia (französischer 50. GT Künstler/Fotograf) 30. Heiner Müller (deutscher 25. TT Dramatiker) 31. Imi Knoebel (bürgerlich: Klaus Wolf 80. GT Knoebel) (deutscher Maler/Bildhauer/Installationskünstl er) 31. Barbara Carrera (bürgerlich: 75. GT Barbara Kingsbury) (US-Schauspielerin) 31. Fritz Eckhardt 25. TT (Schauspieler/Autor/Regisseur/Sänge r)

Legende:

GT Geburtstag TT Todestag JT Jahrestag + gestorben