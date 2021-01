Geburts- und Gedenktage - Februar 2021

Überblick über ausgewählte Geburts- und Gedenktage im Bereich Kultur im Februar 2021:

1. Houchang Allahyari 80. GT (Filmemacher/Psychiater) 1. Pascal Bonitzer (französischer 75. GT Filmregisseur/Drehbuchautor) 1. Michael C(arlyle) Hall 50. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe-P reisträger) 1. Raoul Hausmann 50. TT (österreichisch-deutscher Dadaist) 1. Uraufführung von "La Boheme" 125. JT von Giacomo Puccini im Teatro Regio in Turin 2. Georg Markus (Autor) 70. GT 2. Lauren Lane (US-Schauspielerin) 60. GT 2. Eugene "Gene" Kelly 25. TT (US-Tänzer/Schauspieler/Sänger/ Regisseur/Produzent/Choreograf/ Oscar-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 2. Stephan Hlawa+ (Bühnenbildner) 125. GT 3. Michael Scharang 80. GT (Schriftsteller) 3. Nathan Lane 65. GT (US-Schauspieler/Tony-Preisträg er) 3. Lee Ranaldo (US-Musiker/"Sonic 65. GT Youth") 3. Maria Schneider (französische 10. TT Schauspielerin) 4. Peter Raue (deutscher 80. GT Jurist/Kunstsammler/Mäzen) 4. Stewart O'Nan 60. GT (US-Schriftsteller) 4. Luiz Ruffato (brasilianischer 60. GT Schriftsteller) 5. Boris Bukowski (Musiker) 75. GT 5. Charlotte Rampling (englische 75. GT Schauspielerin/Cesar-Preisträge rin) 5. Vincent "Vinnie" Colaiuta 65. GT (US-Schlagzeuger/Grammy-Preistr äger) 5. Dietmar Bär (deutscher 60. GT Schauspieler) 5. Terezia Mora (ungarische 50. GT Schriftstellerin/Bachmann-Preis trägerin) 5. John Pritchard+ (englischer 100. GT Dirigent) 6. Robert "Gary" Moore 10. TT (nordirischer Musiker) 7. Mayte Mateos (spanische 70. GT Popsängerin/Tänzerin/Malerin/"B accara") 7. Heinrich Steinweg (später: 150. TT Henry E. Steinway) (deutscher Klavierbauer) 8. Elisabeth Orth 85. GT (Kammerschauspielerin) 8. Nicholas "Nick" Nolte 80. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe-P reisträger) 8. Vince Neil (bürgerlich: Vincent 60. GT Wharton) (US-Musiker/"Mötley Crüe") 8. James Dean+ 90. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe-P reisträger) 8. Julia "Lana" Turner+ 100. GT (US-Schauspielerin) 8. Ekkehard Fritsch+ (deutscher 100. GT Schauspieler) 8. Moritz von Schwind (Maler) 150. TT 9. Andre Pohl (deutscher 65 GT Schauspieler) 9. Thomas Bernhard+ 90. GT (Schriftsteller) 10. Carlo Baumschlager (Architekt) 65. GT 10. Alexander Payne 60. GT (US-Regisseur/Oscar- und Golden-Globe-Preisträger) 10. Claus Helmut Drese 10. TT (Regisseur/Intendant/Staatsoper ndirektor) 11. Sergio Mendes (brasilianischer 80. GT Komponist/Musiker/Arrangeur/Gra mmy-Preisträger) 11. Damian Lewis (englischer 50. GT Schauspieler/Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 12. Joe Don Baker (US-Schauspieler) 85. GT 12. Martial Raysse (französischer 85. GT Maler/Bildhauer/Objektkünstler) 12. Arsenio Hall 65. GT (US-Schauspieler/Komiker) 12. Peter Alexander (bürgerlich: 10. TT Peter Neumayer) (Schauspieler/Sänger/Entertaine r) 12. Hans Koller+ (Jazzmusiker) 100. GT 13. Boris "Bo" Svenson 80. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Prod uzent) 13. Katja Lange-Müller (deutsche 70. GT Schriftstellerin/Bachmann-Preis trägerin) 13. Peter Hook (englischer 65. GT Musiker/"Joy Division"/"New Order") 13. Henry Rollins 60. GT (US-Musiker/Schriftsteller/Scha uspieler/Grammy-Preisträger) 13. Britische Boygroup Take That 25. JT gibt ihre Trennung bekannt 14. Katharina Fritsch (deutsche 65. GT Objektkünstlerin) 14. Martin Crimp (englischer 65. GT Dramatiker) 15. Claire Bloom (englische 90. GT Schauspielerin) 15. Jane Seymour (bürgerlich: Joyce 70. GT Frankenberg) (US-britische Schauspielerin/Produzentin/Gold en-Globe- und Emmy-Preisträgerin) 15. Nils Landgren (schwedischer 65. GT Jazzmusiker) 16. Eliahu Inbal (israelischer 85. GT Dirigent) 17. Herbert Köfer (deutscher 100. GT Schauspieler/Moderator) 17. Friedrich Cerha 95. GT (Komponist/Dirigent) 17. Andre Dussolier (französischer 75. GT Schauspieler/Cesar-Preisträger) 17. Denise Richards 50. GT (US-Schauspielerin/Model) 17. Herbert Seiter (Pianist) 25. TT; am 23.5. auch 100. GT 18. Balthus (bürgerlich: Balthasar 20. TT Klossowski de Rola) (polnisch-deutsch-französischer Maler) 18. Josef Meinrad (bürgerlich: 25. TT Josef Moucka) (Kammerschauspieler/Iffland-Rin g-Träger) 19. György Kurtag (ungarischer 95. GT Komponist/Pianist) 19. Philippe Auguin (französischer 60. GT Dirigent) 19. Jeff(rey) Kinney 50. GT (US-Kinderbuchautor/Gamedesigne r) 19. Stanley Kramer 20. TT (US-Regisseur/Produzent/Golden- Globe-Preisträger) 19. Andre Breton+ (französischer 125. GT; n.a.A. geboren am 18.2. Schriftsteller) 20. Karl (auch: Carl) Spiehs 90. GT (Filmproduzent) 20. Brenda Blethyn (englische 75. GT Schauspielerin/Golden-Globe- und Cannes-Preisträgerin) 21. Tyne Daly 75. GT (US-Schauspielerin/Emmy-Preistr ägerin) 21. Anthony Daniels (englischer 75. GT Schauspieler) 21. Tilla Durieux (bürgerlich: 50. TT Ottilie Godeffroy) (Schauspielerin) 21. Blanche Aubry+ (Schweizer 100. GT Kammerschauspielerin) 22. Maria Eis+ 125. GT (Kammerschauspielerin) 23. Patricia Richardon 70. GT (US-Schauspielerin) 23. Sam Auinger 65. GT (Komponist/Klangkünstler) 23. Reinhold Beckmann (deutscher 65. GT TV-Moderator/Sänger) 23. John Keats (englischer 200. TT Schriftsteller) 24. Uri Orlev 90. GT (polnisch-israelischer Kinder- und Jugendbuchautor) 24. Gabriele Schnaut (deutsche 70. GT Kammersängerin) 24. Moses Pelham (deutscher 50. GT Rapper/Musikproduzent) 25. Rolf Lyssy (Schweizer 85. GT Filmregisseur) 25. Franz Xaver Kroetz (deutscher 75. GT Schriftsteller/Regisseur/Schaus pieler) 25. Sean Astin 50. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Prod uzent/Autor) 26. Jaecki Schwarz (deutscher 75. GT Schauspieler) 26. Michel Houellebecq 65. GT; n.a.A. Geburtsjahr 1958 (französischer Schriftsteller) 26. Erykah Badu (bürgerlich: Erica 50. GT Wright) (US-Soulsängerin/Grammy-Preistr ägerin) 26. Fernandel (bürgerlich: Fernand 50. TT Contandin) (französischer Schauspieler/Sänger) 27. Steve Harley (bürgerlich: 70. GT Steven Nice) (englischer Musiker/Komponist) 27. Susanne Sievers (deutsche 70. GT Archäologin) 28. Ludwig Hirsch+ 75. GT; am 24.11. auch 10. TT (Liedermacher/Schauspieler) 28. Herwig Seeböck 10. TT (Schauspieler/Regisseur) 28. Annie Girardot (französische 10. TT Schauspielerin/Cesar-Preisträge rin) 28. Ernestine "Jane" Russell 10. TT (US-Schauspielerin/Sängerin) 28. Saul Zaentz+ 100. GT (US-Filmproduzent/Oscar-Preistr äger) 28. Willi Sitte+ (deutscher 100. GT Maler/Grafiker)

Legende:

GT Geburtstag TT Todestag JT Jahrestag + gestorben n.a.A. nach anderen Angaben