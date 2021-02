Geburts- und Gedenktage: März 2021

Überblick über ausgewählte Geburts- und Gedenktage im Bereich Kultur im März 2021:

1. Elliott Sharp 70. GT (US-Musiker/Komponist) 1. Thomas Ades (englischer 50. GT Komponist/Dirigent/Pianist) 1. Richard Wilbur+ 100. GT (US-Schriftsteller/Übersetzer/P ulitzer-Preisträger) 1. Kenny Baker+ (englischer 100. GT Jazzmusiker) 1. Dimitri Mitropoulos+ 125. GT (nach gregorianischem (griechischer Kalender; 18.2. nach Dirigent/Pianist/Komponist) julianischem Kalender) 2. Simone Young (australische 60. GT Chefdirigentin/ehem. Opernintendantin) 2. Roman Gregory 50. GT (Musiker/Moderator/"Alkbottle") 2. Method Man (bürgerlich: 50. GT Clifford Smith) (US-Rapper/Schauspieler/Grammy- Preisträger/"Wu-Tang Clan") 2. Ernst Haas+ 100. GT (austro-amerikanischer Fotograf) 3. Elisabeth Leopold 95. GT (Kunstsammlerin/Kuratorin/Ärzti n) 3. Jutta Hoffmann (deutsche 80. GT Schauspielerin) 3. Dunja Rajter (deutsche 75. GT Schauspielerin/Sängerin) 3. Christian Eigner (Schlagzeuger) 50. GT 3. Marguerite Duras (französische 25. TT Schriftstellerin/Regisseurin) 3. Michael Thonet 150. TT (deutsch-österreichischer Kunsttischler/Techniker/Industr ieller/Möbeldesigner) 4. Aribert Reimann (deutscher 85. GT Komponist/Pianist/Musikwissensc hafter) 4. Adrian Lyne (englischer 80. GT Regisseur) 4. Christopher "Chris" Rea 70. GT (englischer Musiker) 5. Dean Stockwell 85. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe- und Cannes-Preisträger) 5. Kurt Wolff-Votava 75. GT (Radiomoderator) 5. Murray Head (englischer 75. GT Popsänger/Schauspieler) 6. David Gilmour (englischer 75. GT Musiker/Grammy-Preisträger/"Pin k Floyd") 6. Hans Duhan (Kammersänger) 50. TT 7. Matthew Fisher (englischer 75. GT Musiker/"Procol Harum") 7. Bryan Cranston 65. GT (US-Schauspieler/Regisseur/Gold en-Globe- und Emmy-Preisträger) 7. (John) Peter Sarsgaard 50. GT (US-Schauspieler) 7. Erstausstrahlung "Die Sendung 50. JT mit der Maus" in der ARD 8. Heinz Mack (deutscher Künstler) 90. GT 8. Maja Haderlap 60. GT (Schriftstellerin/Bachmann-Prei strägerin) 8. Gabriele Lechner 60. GT (Sopranistin/Gesangspädagogin) 8. Harold Floyd 50. TT (US-Schauspieler/Produzent/Osca r-Preisträger) 10. Helmut Lang (bürgerlich: Peter 65. GT Scepka) (Künstler/Modedesigner) 10. Jon(athan) Hamm 50. GT (US-Schauspieler/Golden-Globe- und Emmy-Preisträger) 11. Janosch (bürgerlich: Horst 90. GT Eckert) (deutscher Illustrator/Kinderbuchautor/Sch riftsteller) 11. Johnny Knoxville (bürgerlich: 50. GT Philip Clapp jr.) (US-Schauspieler/Regisseur/Stun tman) 11. Astor Piazzolla+ 100. GT (argentinischer Musiker/Komponist) 12. Ricky King (bürgerlich: Hans 75. GT Lingenfelder) (deutscher Gitarrist) 12. Liza Minnelli 75. GT (US-Schauspielerin/Sängerin/Osc ar-, Golden-Globe-, Grammy- und Emmy-Preisträgerin) 12. Stephen "Steve" Harris 65. GT (englischer Musiker/Grammy-Preisträger/"Iro n Maiden") 12. Josef Ostermayer (ehem. 60. GT Kulturminister) 12. Robert Ludlum 20. TT (US-Schriftsteller/Schauspieler /Produzent) 13. Abraham "Al" Jaffee 100. GT (US-Cartoonist) 13. Wolfgang Kohlhaase (deutscher 90. GT Drehbuchautor/Regisseur/Schrift steller) 13. Yann Arthus-Bertrand 75. GT (französischer Fotograf) 13. Krzysztof Kieslowski 25. TT (polnischer Filmregisseur/Drehbuchautor/Can nes-Preisträger) 13. Uraufführung von "Maria 175. JT Magdalena" von Friedrich Hebbel am Stadttheater Königsberg (Kaliningrad) 14. Gerhard Botz (Historiker) 80. GT 14. Wolfgang Petersen (deutscher 80. GT Filmregisseur/Produzent/Drehbuc hautor) 15. Francisco Ibanez (Talavera) 85. GT (spanischer Cartoonist) 15. Michael "Mike" Love 80. GT (US-Musiker/"The Beach Boys") 15. Wilfried Hiller (deutscher 80. GT Komponist) 15. Gerhard Falkner (deutscher 70. GT Schriftsteller) 15. Kurt Drawert (deutscher 65. GT Schriftsteller/Bachmann-Preistr äger) 15. Ella Fitzgerald 25. TT (US-Jazzsängerin/Grammy-Preistr ägerin) 16. Waltraud Neuwirth 80. GT (Kunsthistorikerin) 16. Guesch Patti (bürgerlich: 75. GT Patricia Porrasse) (französische Sängerin/Schauspielerin/Tänzeri n) 16. Hubert Soudant 75. GT (niederländischer Dirigent) 17. Kurt Russell (US-Schauspieler) 70. GT 17. Sydne Rome (US-Schauspielerin) 70. GT 17. Richard Eybner+ 125. GT (Kammerschauspieler/Bariton) 18. William "Bill" Frisell 70. GT (US-Gitarrist) 18. Christian Arming (Chefdirigent) 50. GT 18. Odysseas Elytis (griechischer 25. TT Schriftsteller/Literaturnobelpr eisträger) 19. Marie-Therese Escribano 95. GT (Sängerin/Kabarettistin) 19. Ursula Andress (Schweizer 85. GT Schauspielerin/Golden-Globe-Pre isträgerin) 19. Thomas "Tommi" Piper (deutscher 80. GT Schauspieler) 19. Nadja Auermann (deutsche 50. GT Schauspielerin/Model) 20. Lee "Scratch" Perry 85. GT (bürgerlich: Rainford Perry) (jamaikanischer Musiker/Produzent/Grammy-Preist räger) 20. Supermax (bürgerlich: Kurt 10. TT Hauenstein) (Musiker) 20. Erste belegte öffentliche 125. JT Filmvorführung in Österreich in der Wiener Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren 21. Timothy Dalton (walisischer 75. GT Schauspieler) 21. Hubert Kah (bürgerlich: Hubert 60. GT Kemmler) (deutscher Musiker/Komponist/Produzent) 21. Dirk von Lowtzow (deutscher 50. GT Musiker/"Tocotronic") 21. Beginn erstes Literaturfestival 20. JT "lit.Cologne" in Köln 22. William Shatner 90. GT (US-Schauspieler/Sänger/Autor/G olden-Globe- und Emmy-Preisträger) 22. Roger Whittaker (britischer 85. GT Schlagersänger) 22. Nino Manfredi+ (italienischer 100. GT Schauspieler/Regisseur/Drehbuch autor/Cannes-Preisträger) 23. Peter "Pepe" Lienhard 75. GT (Schweizer Bandleader/Musiker/Arrangeur) 23. Elizabeth "Liz" Taylor 10. TT (US-englische Schauspielerin/Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin) 24. Peter Waterhouse 65. GT (Schriftsteller) 25. Giora Feidman (argentinischer 85. GT Klarinettist) 25. Maizie Williams 70. GT (karibisch-britische Popsängerin/"Boney M.") 25. Simone Signoret+ (bürgerlich: 100. GT Simone Kaminker) (französische Schauspielerin/Schriftstellerin /Oscar-, Emmy-, Cannes- und Cesar-Preisträgerin) 26. Erich Urbanner (Komponist) 85. GT 26. Klaus Hoffmann (deutscher 70. GT Liedermacher/Autor) 27. Andy Brown (englischer 75. GT Musiker/"Status Quo") 27. OIaf Malolepski (deutscher 75. GT Musiker/"Die Flippers") 27. Toni Berger+ (deutscher 100. GT Volksschauspieler) 27. Johanna König(-Hock)+ (deutsche 100. GT Schauspielerin/Werbe-Ikone) 27. Heinrich Mann+ (deutscher 150. GT Schriftsteller) 28. (Jorge) Mario Vargas Llosa 85. GT (peruanischer Schriftsteller/Literaturnobelpr eisträger) 28. Alf Clausen 80. GT (US-Komponist/Emmy-Preisträger) 28. Antonio Fian (Schriftsteller) 65. GT 28. Barbara Wussow (Schauspielerin) 60. GT 28. Dirk Bogarde+ (bürgerlich: 100. GT Derek van den Bogaerde) (englischer Schauspieler) 29. Nikolaus "Klaus" Bachler 70. GT (Intendant) 29. Michael Winterbottom 60. GT (englischer Regisseur/Cannes-Preisträger) 30. Wolfgang Niedecken (deutscher 70. GT Musiker/Autor/Maler/"BAP") 31. Ewan McGregor (schottischer 50. GT Schauspieler/Regisseur/Golden-G lobe-Preisträger)

Legende:

GT Geburtstag TT Todestag JT Jahrestag + gestorben