Gedenken an Opfer des Anschlags auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt

Zwei Jahre nach dem Attentag bei dem fünf Menschen getötet wurden

Zwei Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt hat die Stadt der Opfer gedacht. Wegen der Corona-Pandemie fand eine Gedenkveranstaltung am Freitagnachmittag nur im kleinen Rahmen statt. Am Abend sollten die Kirchenglocken in der Stadt symbolisch für 15 Minuten läuten. Die Stadt rief Bewohner dazu auf, als Geste eine Kerze in das Fenster zu stellen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und allen Elsässern. "Vor zwei Jahren wurde Straßburg vom islamistischen Hass mitten ins Herz getroffen", schrieb Darmanin.

Bei dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt am 11. Dezember 2018 wurden fünf Menschen getötet, mehrere wurden verletzt. Der polizeibekannte Extremist Chérif Chekatt wurde zwei Tage später in der elsässischen Grenzstadt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Chekatt erklärte in einem Bekennervideo, er habe die Tat im Namen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) begangen.

Auch der Präsident des in Straßburg tagenden Europaparlaments David Sassoli drückte auf Twitter sein Mitgefühl mit den Angehörigen zweier bei dem Anschlag getöteter Journalisten aus. "Es ist unsere Pflicht als Institution, die Erinnerung an sie wach zu halten und sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden."

Im vergangenen Jahr hatte es auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt verstärkte Sicherheitsvorkehrungen gegeben. In diesem Jahr gibt es in der Elsass-Metropole wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsmarktbuden. In Frankreich gelten derzeit strikte Ausgangsbeschränkungen.