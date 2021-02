Gefällter Baum stürzte im Bezirk Tulln auf 58-Jährigen

Schwerverletzter ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen

Bei einem Arbeitsunfall in Großweikersdorf (Bezirk Tulln) ist am Montag ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Er hatte nach Angaben der Polizei mit einer Motorsäge eine Akazie gefällt. Der Baum stürzte auf die Beine des Niederösterreichers. Der Mann wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.