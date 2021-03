Gefahr für Leib und Leben: Mehr als 2.000 Produkte in Europa gemeldet

Bilanz des EU-Schnellwarnsystems für 2020 - Coronakrise hatte auch hier Auswirkungen

Ein Spielzeugaffe, dessen Haare verschluckt werden können, Gesichtsmasken, die eine Corona-Infektion eher fördern: Europäische Staaten haben einander im vergangenen Jahr 2.253 mal vor gefährlichen Produkten gewarnt. Mehr als jeder vierte Fall betraf Spielzeug, sagte EU-Kommissar Didier Reynders am Dienstag in Brüssel. Zugleich habe es viele Fälle in Verbindung mit der Corona-Pandemie gegeben. "Es ist sehr wichtig, diese Produkte vom Markt zu entfernen", so Reynders.

Im EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Nichtlebensmittel tauschen 31 europäische Staaten und die EU-Kommission Informationen über gefährliche Produkte aus. So können andere Länder schnell überprüfen, ob diese Produkte auch auf dem heimischen Markt kursieren und zum Beispiel Rückrufe einleiten. Die Anzahl gemeldeter Fälle lag 2020 auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings haben die nationalen Behörden gut 20 Prozent häufiger (5.377 mal) auf die gemeldeten Fälle reagiert, etwa mit Rückrufen.

In 27 Prozent der Fälle war Kinderspielzeug betroffen. Reynders nannte das Beispiel eines weichen braunen Spielzeugaffen, der leicht Haare verliert. Kleinkinder könnten daran ersticken, sagte der Belgier. Ein anderes Beispiel sei eine pinke Jacke, bei der Kindern Strangulation drohe. Ebenfalls häufig wurden gemeldet wurden Kraftfahrzeuge (21 Prozent) und Elektrogeräte (zehn Prozent).

Doch wirkt sich die Coronakrise auch auf den Markt in Europa aus. Fast jeder zehnte gemeldete Fall (neun Prozent) stehe mit der Pandemie in Verbindung, sagte Reynders. So sei beispielsweise 161 mal vor Gesichtsmasken gewarnt worden. Reynders präsentierte eine weiße FFP2-Maske, deren Filterwirkung unzureichend sei. Anstelle vor dem Virus zu schützen, fördere sie eine Corona-Infektion womöglich sogar. Auch seien unwirksame oder aus giftigen Chemikalien bestehende Desinfektionsmittel gemeldet worden.

Der EU-Verbraucherverband BEUC begrüßte den Bericht der EU-Kommission. Er zeige, "dass die nationalen Behörden jederzeit wachsam sein müssen", sagte Generaldirektorin Monique Goyens. Zugleich gebe es wahrscheinlich noch viel mehr Fälle, die durch das bestehende Sicherheitsnetz rutschten. Das EU-Recht müsse schnell angepasst werden. Die Pläne der EU-Kommission für dieses Jahr seien überfällig.

