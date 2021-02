Gefechte in der Ostukraine: Verluste auf beiden Seiten

UNO schätzt Gesamtzahl der Toten seit Kriegsbeginn auf 13.000 Menschen

In der Ostukraine haben Regierungstruppen und prorussische Separatisten trotz geltendem Waffenstillstand Verluste durch Gefechte verzeichnet. Auf Regierungsseite seien durch Mörser-Beschuss bei der Ortschaft Wodjane nahe des Asowschen Meeres mindestens neun Soldaten verletzt worden, teilte die Armee am Freitag mit. Die Donezker Aufständischen informierten am selben Frontabschnitt über einen getöteten Kämpfer.

Ein weiterer Regierungssoldat sei zudem ebenfalls im Donezker Gebiet bei der Explosion eines Sprengsatzes verwundet worden. Seit Jahresbeginn wurden auf Regierungsseite mindestens zwölf Soldaten getötet und rund 30 verwundet. Die Donezker Rebellen informierten am Freitag für den gleichen Zeitraum über neun getötete und einen verletzten Kämpfer. Allein in der laufenden Woche sollen sieben Rebellenkämpfer getötet worden sein.

Seit April 2014 werden Teile der Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von aus Russland unterstützten Rebellen kontrolliert. UN-Schätzungen nach wurden infolge der Kämpfe über 13.000 Menschen getötet. Ein deutsch-französisch vermittelter Friedensplan wurde nur in Ansätzen umgesetzt.