Geflohener Häftling bei Routinekontrolle in Baden festgenommen

35-Jähriger war aus Außenstelle der Justizanstalt Hirtenberg getürmt

Bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle ist der Stadtpolizei am Donnerstagnachmittag in Baden ein geflohener Häftling ins Netz gegangen. Der 35-Jährige war laut einer Aussendung am Vortag aus einer Außenstelle der Justizanstalt (JA) Hirtenberg getürmt. Der Mann wurde festgenommen und wieder in die JA zurückgebracht.

Bei der Anhaltung gegen 14.00 Uhr hatte sich der Beschuldigte in Widersprüche verstrickt. Zudem konnte er sich nicht ausweisen und gab mehrfach eine falsche Identität an. Die Beamten stellten schließlich fest, dass der 35-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war.