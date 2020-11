Gehälter in der außeruniversitären Forschung steigen um 1,5 Prozent

Sowohl Mindest- als auch Ist-Gehälter

Die Gehälter für die Beschäftigten in der außeruniversitären Forschung steigen ab 1. Jänner 2021 um 1,5 Prozent. Darauf haben sich die Gewerkschaft GPA und die Forschung Austria, der Dachverband der außeruniversitären, wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen, geeinigt. Die Erhöhung gilt sowohl für kollektivvertragliche Mindestgehälter als auch für die Ist-Gehälter.

"Der Abschluss zeigt, dass auch unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen eine partnerschaftliche Verhandlungslösung möglich ist und die Leistung der Beschäftigten durch einen Abschluss über der durchschnittlichen Inflationsrate honoriert wird", so GPA-Verhandlerin Ursula Sauer, Betriebsratsvorsitzende des Austrian Institute of Technology (AIT), und Forschung Austria-Präsidentin Gabriele Ambros in einer Aussendung. Zur Attraktivierung des Lehrberufs wird das Lehrlingseinkommen ab dem Jahreswechsel für das erste Lehrjahr auf 700 Euro, für das zweite Lehrjahr auf 900 Euro, für das dritte Lehrjahr auf 1.100 Euro und für das 4. Lehrjahr auf 1.500 Euro angehoben.