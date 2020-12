Geisterfahrer nach mehreren Unfällen in der Steiermark gestoppt

72-jähriger Oberösterreicher touchierte vier Pkw und setzte Fahrt dennoch fort

Ein 72-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden ist am Dienstag in der Obersteiermark nahe der Grenze zu Oberösterreich mehrere Kilometer als Geisterfahrer auf der Pyhrnautobahn (A9) unterwegs gewesen und hat dabei mehrere Unfälle verursacht. Verletzt wurde zwar niemand, aber der Mann setzte trotz der Unfälle seine "Geisterfahrt" fort. Er wurde schließlich von einer Polizeistreife gestellt. Er wirkte verwirrt und dürfte laut seinen Verwandten an einer Krankheit leiden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch informierte, war der Oberösterreicher gegen 15.00 Uhr mit seinem Auto über die A9 in Richtung seiner Heimat an die Mautstelle Bosrucktunnel gelangt. Im Glauben sich verfahren zu haben, wendete er seinen Wagen einfach und fuhr auf der falschen Seite zurück in Richtung Süden. Nahe des Nordportals des Selzthaltunnels touchierte er zwei andere Fahrzeuge und fuhr noch einige Kilometer weiter in Fahrtrichtung Graz. Im Bereich des Rottenmanntunnels berührte er wieder zwei entgegenkommende Pkw. Er setzte seine Fahrt weiter fort, wurde dann aber gestoppt.