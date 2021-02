Geld in der Unterhose versteckt: Bolsonaro-Verbündeter ist zurück

Rodrigues nahm Mandat als Senator wieder auf

Vor vier Monaten musste der brasilianische Politiker Chico Rodrigues seinen Hut nehmen, weil er Geld unterschlagen - und Teile davon in seiner Unterhose versteckt haben soll. Nun ist der Verbündete von Präsident Jair Bolsonaro zurück: "Ich nehme die Funktionen meines Mandats als Senator für den Bundesstaat Roraima nach einer Zeit enormen persönlichen, familiären und politischen Leids wieder auf", ließ Rodrigues in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Brief wissen.

Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe bestritt er. Bolsonaro hatte Rodrigues - damals stellvertretender Vorsitzender der Regierungsfraktion im Senat - im Oktober des Amtes enthoben, nachdem die Polizei bei ihm mutmaßlich unterschlagenes Geld beschlagnahmt hatte. Dabei ging es um öffentliche Mittel, die für den Kampf gegen das Coronavirus bestimmt waren und abgezweigt worden sein sollen. Pikant waren vor allem die Details: Die Zeitschrift "Crusoé" berichtete, Rodrigues habe versucht, rund 30.000 Reais, umgerechnet etwa 4.500 Euro, Bargeld zu verstecken. Ein Teil davon habe in seiner Unterhose gesteckt. Konkret: "zwischen den Pobacken".

Der Fall kam jedoch nie vor den Ethikrat des Senats und der Richter am Obersten Gerichtshof erlaubte Rodrigues' nun die Rückkehr. Nur von der Kommission, die über die Verteilung der Geldmittel im Kampf gegen Covid-19 entscheide, müsse er sich fernhalten.