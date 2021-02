Geld und Selchwaren - Einbrecher machten in Kärntner Bauernhaus Beute

Viel Speck und viel Geld haben Einbrecher in einem abgelegenen Bauernhaus in der Kärntner Gemeinde Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) erbeutet. Laut Polizei schlugen sie in der Nacht auf Dienstag zu und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten des unbewohnten Hauses. Sie stahlen einen Möbeltresor mit Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie rund 20 Kilogramm Selchwaren aus einer Vorratskammer im Keller.