Geldtransporter am Berliner Ku'damm überfallen - Wachmänner verletzt

Täter schlugen beim Ausladen der Geldkassetten zu

Ein Geldtransporter ist auf dem Berliner Kurfürstendamm von mehreren Männern überfallen worden. Die Täter seien am Freitagvormittag geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei Wachleute wurden verletzt. Von Schüssen sei nach ersten Zeugenaussagen aber nichts bekannt, so die Sprecherin. Der Überfall geschah gegen 10.00 Uhr demnach vor einer Bank an der Ecke Bleibtreustraße.

Die Täter schlugen laut Zeugenaussagen zu, als die Männer von der Geldtransportfirma gerade Geldkassetten ausladen wollten. Die Täter flüchteten mit einem Audi, wie Zeugen es der Polizei schilderten. Ein Auto des gleichen Typs sei kurz danach in der Urbanstraße in Kreuzberg gefunden worden, sagte die Sprecherin. Einen Zeitungsbericht, nach dem ein ausgebrannter Fluchtwagen nahe der Stadtautobahn in Schöneberg stand, könne nicht bestätigt werden.

Beide Wachleute wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der "B.Z." soll einer von ihnen schwer verletzt sein. Dazu wollte die Polizei sich nicht äußern. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei befragte Zeugen.