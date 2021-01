Gemeinde-Kinderbuch "Meine Gemeinde, mein Zuhause" neu aufgelegt

Zur politischen Bildung in der Volksschule

Das Gemeinde-Kinderbuch "Meine Gemeinde, mein Zuhause", das sich an Schüler der dritten Klasse Volksschule richtet, ist neu aufgelegt worden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl präsentierten am Donnerstag die neue, dritte Auflage. Das Buch soll ein Beitrag zur politischen Bildung sein.

Darin führen Hund "Franz" und Katze "Lisi" durch eine Modellgemeinde und erklären dabei kommunale Themen wie Schulerhaltung, Wasserversorgung, Kanal und Müllentsorgung oder auch Instandhaltung der Straßen. Außerdem werden Themen wie Föderalismus, Steuergelder und die Gemeindeverwaltung den Kindern erklärt.

"Ohne die Gemeinden funktioniert der Alltag, wie wir ihn kennen, nicht. Trotzdem wissen die meisten nicht, welche Aufgaben die Gemeinden tagtäglich zu stemmen haben. Was wir alles leisten, wird in der Neuauflage unseres Kinderbuches auch für die Kleinsten anschaulich erklärt. Damit leistet das Gemeinde-Kinderbuch einen wichtigen Beitrag zur frühen politischen Bildung", so Riedl in einer Aussendung.

Bildungsminister Faßmann betonte, dass "politische Bildung ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Demokratie ist". "Insbesondere in Zeiten von gesellschaftlichen Herausforderungen spielt Bildung eine Vermittlerrolle zwischen Bürger und Politik. Das Gemeindegeschehen ist für Kinder besonders gut greifbar. Das Gemeindebund-Kinderbuch ist damit ein toller Start, Politik für Volksschülerinnen und Volksschüler verständlich zu machen."

Die Bücher sind zu einem Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Stück (inkl. Versand) direkt beim Gemeindebund erhältlich. Gemeinden und Schulen können die Kinderbücher ab sofort über die Homepage des Österreichischen Gemeindebundes www.gemeindebund.at bestellen.