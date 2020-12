Gemeinsame Kommission berät über Atomabkommen mit dem Iran

Deutschland, Frankreich und Großbritannien "tief besorgt" über Teherans Nuklearpläne - Demo in Wien

Spitzendiplomaten erörtern am Mittwoch im Rahmen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die aktuellen Probleme beim Atomabkommen mit dem Iran. Das Online-Treffen der Gemeinsamen Kommission steht im Zeichen von iranischen Plänen zur Ausweitung seines Atomprogramms. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten darauf unlängst tief besorgt reagiert. Das vom Parlament in Teheran beschlossene Gesetz würde in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen verstoßen.

Außerdem wollen die Diplomaten ein Online-Ministertreffen vorbereiten, das in nächster Zeit stattfinden soll.

Das Atomabkommen von 2015 soll die Islamische Republik vom Bau einer Atombombe abhalten und zugleich seine wirtschaftlich Isolation beenden. Durch den Ausstieg der USA sind die wirtschaftlichen Ziele kaum erreichbar. Der Machtwechsel in den Vereinigten Staaten könnte das Abkommen nun wiederbeleben.

Zudem ist am Mittwoch in Wien eine Kundgebung gegen das iranische Regime gegenüber dem Palais Coburg geplant, wo 2015 die Atomverhandlungen mit dem Iran stattfanden.