Generali denkt an Akquisitionen in Europa

Kleinere und mittelgroße Zukäufe im Visier des Triester Versicherers

Der italienische Versicherer Generali plant weitere Zukäufe. "In Europa gibt es 400 Versicherungsgruppen, viele davon sind klein. Während und nach der Pandemie wird es im Versicherungsbereich zu Aggregationen kommen, dabei wird Generali eine aktive Rolle spielen", sagte Vorstandschef Philippe Donnet bei den Feierlichkeiten anlässlich des 190. Gründungsjubiläums der Generali in Mailand.

Donnet bestätigte die Ziele des Entwicklungsplans seines Konzerns. "Wir suchen nach möglichen Akquisitionen, wenn diese unserem strategischen Umfeld entsprechen", so Donnet. Generali sei auf kleinere und mittelgroße Akquisitionen fokussiert. "Wir sind jedoch für alle Optionen offen", sagte der französische Manager. Priorität hat für Donnet der europäische Markt, auch wenn Generali in den vergangenen Jahren seine Position in Asien und Südamerika deutlich ausgebaut hat.