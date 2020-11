Generali hat SK Versicherung zur Gänze übernommen

Ausbau des Marktanteils bei Kfz-Versicherungen - Vollservice für ÖAMTC-Mitglieder

Die Generali Versicherung hat die SK Versicherung zur Gänze übernommen. Diese bot ÖAMTC-Mitgliedern Kfz-Haftpflichtversicherungen an. Damit baut die Generali ihren Marktanteil bei Kfz-Haftpflichtversicherungen von 17 auf rund 18 Prozent aus. Außerdem bietet die Generali nun alle Versicherungsleistungen für ÖAMTC-Mitglieder an. Für diese ändert sich nichts. Bisher hielt die Generali knapp 40 Prozent an der SK Versicherung, den Rest Allianz, UNIQA, Helvetia und Grawe.