Generali kauft von Axa griechische Tochter

Deal im Wert von 165 Mio. Euro

Generali hat mit dem Konkurrenten Axa Group ein Abkommen für die Übernahme einer hundertprozentigen Beteiligung an Axa Insurance Griechenland besiegelt. Der Deal betrage 165 Mio. Euro, teilte Generali in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Ziel des Abkommens sei es, Generalis Führungsposition in Europa zu stärken und in den Bereichen Schadenversicherung und Gesundheit zu expandieren.

Axa Griechenland vertreibt ihre Produkte über Alpha Bank und ein Netzwerk von 600 Vertretern. Mit einem Netz von 347 Filialen und 3,1 Millionen Kunden zählt Alpha Bank zu den stärksten Banken Griechenlands.

Generali ist in Griechenland seit 1886 präsent. Das Unternehmen ist mit über 305.000 Kunden und einem Marktanteil von 5,3 Prozent die sechststärkste Versicherungsgesellschaft des Landes.