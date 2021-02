Generali lanciert Plan zum Neustart der europäischen Wirtschaft

Initiativen zugunsten von Klein- und Mittelunternehmen

Der italienische Versicherungskonzern Generali startet zum 190. Gründungsjubiläum eine Initiative zur Unterstützung der nachhaltigen Wirtschaft in Europa. So wurde ein mit 3,5 Mrd. Euro dotierter Plan beschlossen, der in den nächsten fünf Jahren vor allem Klein- und Mittelbetriebe in Europa unterstützen soll, kündigte Generali-CEO Philippe Donnet in einer Presseaussendung am Mittwoch an.

"Fenice 190" heißt der Plan, mit dem Generali die innovativsten und nachhaltigsten Sektoren der europäischen Wirtschaft unterstützen will. Mithilfe von internationalen Investmentfonds sollen nachhaltige Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Innovation, Digitalisierung, Bildung und Gesundheit unterstützt werden, teilte Generali mit. Ziel sei auch die Inklusion von Personen, die besonders hart die Auswirkungen der Wirtschaftskrise infolge der Pandemie zu spüren bekommen haben.

Generali hatte bereits 2020 die Einrichtung eines mit 100 Mio. Euro dotierten internationalen Fonds angekündigt, um dem wegen der Coronaviruspandemie entstandenen Notstand entgegenzuwirken. Finanziert wurden damit vor allem das öffentliche Gesundheitswesen und der Zivilschutz in Italien.