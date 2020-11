Generali plant weitere Zukäufe im Wert von 2,5 Mrd. Euro

Konzernchef Donnet: Mit der Coronakrise ergeben sich neue Gelegenheiten

Der italienische Versicherer Generali plant weitere Zukäufe. Über 2,5 Milliarden Euro verfügt das Triester Unternehmen für Übernahmen. "Mit der Coronakrise ergeben sich neue Gelegenheiten, die wir genau prüfen werden", sagte Vorstandschef Philippe Donnet laut der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Donnerstagsausgabe).

"Die Größe der Übernahmen ist nicht entscheidend, was wirklich zählt ist die Qualität, das heißt der Preis und die Integrationsfähigkeit des neuen Unternehmens", sagte Donnet. Generali sei auf kleinere und mittlere Akquisitionen fokussiert. "Wir sind jedoch für alle Optionen offen", sagte der französische Manager.

Priorität hat für Donnet der europäische Markt, auch wenn Generali in den vergangenen Jahren seine Position in Asien und Südamerika deutlich ausgebaut hat. Gerüchte, nach denen Generali am französischen Sachversicherungsportfolio interessiert sei, das der britische Versicherer Aviva abgeben will, wollte Donnet nicht kommentieren.

Beim virtuellen Investorentag am Mittwoch bestätigte der italienische Versicherungsriese seine Ziele für 2021. Dazu zählen eine Gewinnsteigerung pro Aktie von sechs bis acht Prozent, eine Ausschüttungsquote zwischen 55 und 65 Prozent, eine steigende Dividendenausschüttung von 4,5 auf 5 Milliarden Euro und eine Eigenkapitalrendite über 11,5 Prozent im kommenden Jahr.