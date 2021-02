Genitalverstümmelung 2 - ÖVP und Grüne machen aufmerksam

ÖVP-Ministerin Raab: Augen nicht verschließen - Grünen Sprecherinnen El-Nagashi und Disoski: Betroffene unterstützen und Bedrohte schützen

Nachdem u.a. die UN-Organisationen UNICEF und UNFPA anlässlich des internationalen Tages gegen weibliche Genitalverstümmelung am Samstag Handlungen im dem Bereich angemahnt haben, warnte am Freitagnachmittag auch die Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) davor, die Augen vor dieser Thematik nicht zu verschließen. Auch die grünen Sprecherinnen für Integration- und Frauen, Faika El-Nagashi und Meri Disoski, machten auf das Thema in einer Aussendung aufmerksam.

Für Raab gelte bei jeder Form von physischer und psychischer Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen null Toleranz: "FGM (Anm. Female Genital Mutilation) ist eine grausame Menschenrechtsverletzung. Betroffene Frauen und Mädchen haben mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen zu rechnen und leiden meist lebenslang unter großen Schmerzen." FGM dürfe zudem nicht durch Religion, Tradition oder Kultur gerechtfertigt werden. "Es ist ein brutales Verbrechen an Mädchen und Frauen, das wir nicht tolerieren dürfen."

Die Ministerin setze dabei vor allem auf Prävention und Projekte zur Aufklärung und Beratung. So hob sie etwa das Frauengesundheitszentrum FEM Süd im Kaiser-Franz-Josef-Spital oder die Beratungsstelle Orient Express hervor. Auch der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) unterstütze Projekte, die sich direkt an von FGM Betroffene und Gefährdete sowie deren Familien richten, so Raab.

Auch die grüne Frauensprecherin, Meri Disoski, betonte in einer Aussendung: "Weibliche Genitalverstümmelung ist eine massive Verletzung der körperlichen Integrität von Frauen und Mädchen. Sie hat weitreichende Folgen auf ihre reproduktive Gesundheit und ist mit Traumata und extremem körperlichen Schmerzen verbunden."

Faika El-Nagashi, Integrationssprecherin der Grünen, dankte besonders den zivilgesellschaftlichen Initiativen, die seit Jahren ehrenamtlich als Brückenbauer gegen die grausame Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung arbeiten würden. Namentlich nannte sie das Engagement von Ishraga Mustafa Hamid und Tarafa Baghajati. Beide würden in ihrer Arbeit "niederschwellig vermitteln, dass FGM gegen den Islam verstößt und auch nicht Teil einer bestimmten Kultur ist." Das führe zu nachhaltigen Veränderungen und müsse daher auch Teil künftiger Präventionsstrategien sein, so El-Nagashi. Weitere Ansatzpunkte gebe es mit der Toolbox Weibliche Genitalverstümmelung für Opferschutzgruppen des Bundes sowie einem eLearning-Programm zum Thema "Weibliche Genitalverstümmelung" der Stadt Wien.