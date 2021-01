Gepanschter Alkohol tötete 24 Menschen in Indien

Weitere Opfer befürchtet

In Indien sind mindestens 24 Menschen gestorben, nachdem sie gepanschten Alkohol getrunken hatten. Ein Dutzend Menschen werde zudem in Krankenhäusern behandelt, sagte ein Polizeisprecher im Bundesstaat Madhya Pradesh am Donnerstag. Alle kämen aus fünf Dörfern in der Nähe einer kleinen Stadt.

Außerdem fürchten die Beamte, dass es weitere Opfer gibt, da nach ersten Ermittlungen mindestens 50 Flaschen des tödlichen Getränks verkauft worden seien. Die Polizei konnte zunächst zwei Verdächtige festnehmen, die den Alkohol produziert oder verkauft haben sollen. Fünf weitere würden noch gesucht.

In Indien floriert das Geschäft mit illegal hergestelltem Alkohol, weil er deutlich billiger ist als der kommerziell produzierte. Er enthält aber oft Methanol, eine Chemikalie, die beispielsweise in Frostschutzmittel verwendet wird. Jährlich sterben im 1,3-Milliarden-Einwohnerland laut Regierungsangaben rund Tausend Menschen nach dem Genuss solchen Alkohols.