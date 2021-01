Geplante Polizeipräsenz an griechischen Universitäten sorgt für Zwist

Konservative Regierung will nach Militärdiktatur geschaffenes "Abaton" liquidieren - Linke Opposition sieht "autoritäre" und "repressive" Tendenzen

Seit 1974 gilt in Griechenland ein generelles Verbot für Polizisten, das Gelände von Hochschulen zu betreten. Das sogenannte Universitätsasyl war nach dem Ende der Militärdiktatur eingeführt worden. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (Nea Dikomkratia/ND) will diese Regelung nun durch eine neue Gesetzesnovelle abschaffen. Sie zieht sich damit den Zorn eines Großteils der Studenten zu.

Nach der Wiederherstellung der Demokratie im Jahr 1974 galten Universitäten in Griechenland für die Polizei als "Abata". So hießen im antiken Griechenland heilige Stätten im Freien, die von Menschen nicht betreten werden durften. Die Regelung war eingeführt worden, nachdem die Militärmachthaber im November 1973 Panzer auf das Gelände des Athener Polytechnikums geschickt hatten, um einen Studentenaufstand brutal niederzuschlagen. Es gab Todesopfer und Verletzte. In Folge führten die Unruhen aber nach sieben Jahren tatsächlich zum Sturz der Militärjunta.

In den folgenden Jahrzehnten wurde dieses Universitätsasyl freilich auch von Randalierern und gewaltbereiten Mitgliedern der autonomen Szene missbraucht. Sie hatten sich im Umfeld von Protestkundgebungen häufig Straßenschlachten mit der Polizei geliefert und sich im Anschluss in Hochschuleinrichtungen zurückgezogen, wo sie nicht verfolgt werden konnten. Dabei kam es auch immer wieder zu groben Sachbeschädigungen. Wegen des Abatons konnten diese Einrichtungen laut Medienberichten teilweise auch als Umschlagplatz für Drogen genutzt werden.

Dem will die konservative Regierung unter Kyriakos Mitsotakis nun einen Riegel vorschieben, wie es in der Presse heißt. Ein neuer Gesetzentwurf von Bildungsministerin Niki Kerameos und Bürgerschutzminister Michalis Chryssochoidis sieht zur Bewachung von Institutionen sowie zur Vorbeugung von Gewalt extremischer Gruppen und der Vermeidung von "Chaos" in den Universitäten des Landes Eingangskontrollen mit Kameras und tausend Polizisten als Universitätsschutztruppe vor. Bekämpfen will man damit vor allem Drogenhandel, Diebstähle oder die unbefugte Nutzung von Universitätseigentum.

Dieser Beschluss der Regierung löste bereits eine enorme Protestwelle in Studentenkreise aus. Sie werfen Mitsotakis eine autoritäre sowie anti-demokratische Haltung und eine äußerst gefährliche Rhetorik vor. Die Meinungsfreiheit und der freie Ideenaustausch an den Universitäten dürfe niemals durch digitale Überwachung unter dem Vorwand angeblicher Delikte abgeschafft werden, betonen die Studentenvereine. Für sie ist eine eigene Universitätspolizei "inakzeptabel". So werde der freie Zugang der Studenten zur Bildung bedroht, meinen die Regierungskritiker.

Aber auch pensionierte Polizisten und linken Oppositionsparteien kritisieren das Vorhaben des liberal-konservativen Kabinetts als "autoritär" und "repressiv". Die Pläne würden den Weg für eine noch stärkere Repression gegen junge Menschen ebnen, heißt es etwa aus den Reihen der Syriza-Partei von Ex-Premier Alexis Tsipras, die heftige Spannungen an den Universitäten befürchtet

Die Kommunistische Partei wirft der Regierung vor, "Studenten und Universitätsangehörige zum Schweigen bringen zu wollen". Chara Kefalidou, Bildungsvertreterin der sozialistischen Partei "Bewegung der Veränderung" fühlt sich "an dunkle Zeiten" erinnert. Der neue Gesetzentwurf sieht auch Änderungen in den Studienplänen vor. So sollen künftig Studienregelzeiten gesetzlich genau vorgeschrieben und eine Nichteinhaltung streng sanktioniert werden.