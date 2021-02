Gerbavsits neuer Aufsichtsratschef der Kulturbetriebe Burgenland

Will zur Weiterentwicklung der landeseigenen Betriebe beitragen

Michael Gerbavsits, seit heuer Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH und davor langjähriger Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland AG, wurde zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Kulturbetriebe Burgenland GmbH gewählt. In einer Aussendung am Dienstag zeigte sich Gerbavsits überzeugt, aufgrund seiner Managementerfahrung mit Fusionen und Change-Prozessen, zur Weiterentwicklung der landeseigenen Kulturbetriebe beitragen zu können.

Die Kulturbetriebe Burgenland GmbH ist ein Teil der Burgenländischen-Landesholding-Gruppe. Zum Unternehmen gehören fünf Festivals in Mörbisch, Kobersdorf, Raiding, Güssing und Neuhaus am Klausenbach, fünf Kulturzentren in Eisenstadt, Mattersburg, Raiding, Oberschützen und Güssing sowie vier landeseigene Museen in Eisenstadt und Raiding. Die Kulturbetriebe haben insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden seit 2016 sukzessive neu strukturiert.

(S E R V I C E - https://kulturbetriebe.at)