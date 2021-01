Gericht bestätigte 14. Februar als Wahltermin in Katalonien

Beteiligung dürfte wegen Corona niedriger als früher ausfallen

Die Regionalwahl in der spanischen Konfliktregion Katalonien findet wie geplant am 14. Februar statt. Das entschied der Oberste Gerichtshof Kataloniens am Freitag. Er gab damit Antragstellern gegen eine von der Regionalregierung beabsichtige Verschiebung abschließend recht. Die von Separatisten beherrschte Regionalregierung hatte den Wunsch auf eine Verschiebung auf den 30. Mai mit den hohen Corona-Infektionszahlen begründet.

Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen separatistischen Parteien und den Gegnern einer Abspaltung von Spanien hin. Diese Spaltung in zwei in etwa gleich große Lager besteht schon seit Jahren. Die in Madrid regierenden Sozialisten hoffen nun, die separatistische Mehrheit mit ihrem Spitzenkandidaten, dem bisherigen Gesundheitsminister Salvador Illa, brechen zu können. Die Wahlbeteiligung dürfte wegen der Sorge vor Corona-Infektionen jedoch niedriger als früher ausfallen.

Zugleich konnten acht Separatistenführer, die wegen des für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums und eines anschließenden Unabhängigkeitsbeschlusses von 2017 zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren, Freitag früh das Gefängnis verlassen. Das regionale Justizministerium hatte ihnen offenen Vollzug gewährt. Sie müssen nun nur noch im Gefängnis übernachten, können aber tagsüber an Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen.

Mehrere der separatistischen Politiker bekräftigten, dass sie sich weiterhin für die Abspaltung Kataloniens von Spanien einsetzen werden, und riefen die Bürger auf, entsprechend zu wählen, wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete. Zugleich forderten sie eine Amnestie. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die spanische Staatsanwaltschaft Einspruch gegen den offenen Vollzug einlegen könnte.