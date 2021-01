Gericht hebt Verschiebung katalanischer Regionalwahlen auf

Wegen Corona-Pandemie wurden Neuwahlen auf Ende Mai verschoben

Kataloniens Oberster Gerichtshof hat am Dienstag die Verschiebung der katalanischen Regionalwahlen vorläufig aufgehoben. Die separatistische Regionalregierung hatte sich erst am vergangenen Freitag mit der Mehrheit der Parlamentsparteien auf die Verschiebung der Neuwahlen geeinigt. Grund war die dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region.

Eigentlich sollten die Wahlen in der spanischen Konfliktregion mit seinen knapp 7,6 Millionen Einwohnern am 14. Februar stattfinden. Um die Gesundheit der Wählen durch einen Urnengang nicht unnötig zu gefährden, einigte man sich als neuen Termin auf den 30. Mai. Kataloniens Sozialisten (PSC), die mit Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa ins Rennen geht, war dieser Termin allerdings zu spät. Es war allerdings eine Privatperson, die vor dem Gerichtshof Klage gegen die Verschiebung der Wahlen einreichte. Das Gericht hat nun bis Donnerstag Zeit, endgültig zu entscheiden. Bis dahin sind die Neuwahlen offiziell wieder für den 14. Februar vorgesehen.

Mit einer 14-Tage Inzidenz von derzeit über 580 Covid-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist die Ausbreitung der Pandemie in Katalonien tatsächlich außer Kontrolle geraten. Es stimmt aber auch, dass die monatelange Verschiebung der Wahlen den in Katalonien regierenden separatistischen Regierungsparteien ERC und Carles Puigdemonts JxCat entgegenkommt, weshalb vor allem die Sozialisten nicht mit dem neuen Termin einverstanden sind.

Da Spaniens Regierung und Justiz in den kommenden Wochen über mögliche Hafterleichterungen separatistischer Politiker entscheiden müssen, könnte sich die derzeit abnehmende Unterstützung für die Separatistenparteien wieder steigen. Zudem dürfte vor Mai auch mit einem Rechtsurteil in einem Verfahren gegen die JxCat-Kandidatin Laura Borras wegen ihrer Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung erwartet werden, was die Position der Separatisten stärken könnte.

Die Neuwahlen wurden notwendig, nachdem Kataloniens separatistischer Regierungschef Quim Torra im September 2020 seines Amtes enthoben wurde, da er sich bei den vergangenen Parlamentswahlen weigerte, am Regierungssitz Plakate zu entfernen, welche die Freilassung inhaftierter Separatisten forderten, die als "politische Gefangene" bezeichnet wurden. Die Separatisten wollen die Wahlen zu einem neuen Plebiszit über die Loslösung von Spanien machen.