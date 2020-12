Gericht in Türkei trifft keine Entscheidung über Kavala-Beschwerde

Kritischer Intellektueller weiter in Untersuchungshaft

Das türkische Verfassungsgericht hat die Beschwerde des Intellektuellen Osman Kavala gegen seine andauernde Untersuchungshaft an eine andere Kammer weitergeleitet. Nun könne es Monate dauern, bis eine Entscheidung getroffen werde, sagte der Anwalt Kavalas am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Beobachter hatten vorab eine Entscheidung erwartet.

Milena Büyüm von der Organisation Amnesty International schrieb auf Twitter: "Immer noch keine Entscheidung ist, wie jeder weiß, eine Verletzung seiner Rechte. Schockierend."

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshofs hatte in einem Urteil vom Dezember 2019 entschieden, dass es nicht ausreichend Gründe für Kavalas Haft gebe und er so zum Schweigen gebracht werden solle. Der seit drei Jahren inhaftierte Kavala hatte sich seinerseits wegen der andauernden Haft an das türkische Verfassungsgericht gewendet.

Kavala war im Februar zunächst von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden. Er blieb aber wegen eines neuen Haftbefehls inhaftiert. In der zweiten Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft ihm erneut einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten und dem Putschversuch vom Juli 2016 vor. Am 18. Dezember muss sich Kavala erneut vor Gericht verantworten.