Gericht lehnt posthumen Freispruch von Lockerbie-Attentäter ab

Die Verurteilung des Lockerbie-Attentäters Abdel Bassit al-Megrahi wird nicht posthum aufgehoben. Das oberste schottische Gericht in Edinburgh lehnte am Freitag einen Berufungsantrag von al-Megrahis Sohn ab. Weder liege ein Justizirrtum vor noch habe die Staatsanwaltschaft wichtige Unterlagen zurückgehalten, entschieden die Richter.

Der 2012 gestorbene libysche Geheimdienstoffizier ist bisher der einzige, der für den Anschlag auf einen Jumbo-Jet über dem schottischen Lockerbie mit 270 Toten im Jahr 1988 verurteilt wurde. Er hatte mehrfach vergeblich gegen das Urteil zu lebenslanger Haft geklagt und war 2009 vorzeitig aus einem schottischen Gefängnis entlassen worden, weil ihm Ärzte eine Lebenserwartung von nur noch wenigen Monaten bescheinigt hatten.

Der Anwalt der Familie kündigte Berufung vor dem obersten britischen Gerichtshof in London an. Im Namen der Angehörigen forderte er die Freigabe als geheim eingestufter Regierungsakten.

Erst im Dezember hatten die USA angekündigt, einen weiteren Verdächtigen in dem Fall vor Gericht zu stellen. Es handle sich um einen früheren libyschen Geheimdienstmitarbeiter, der die Bombe für das Attentat gebaut haben soll. Der Mann sei in Libyen in Haft. Die US-Regierung werde die libysche Führung um seine Auslieferung bitten, damit ihm in den USA der Prozess gemacht werden könne, hatte Justizminister William Barr gesagt.