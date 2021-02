Gericht macht Frankreich für Klimaschäden verantwortlich

Frankreich rechnet für 2010 mit Defizit von 7,8 Prozent Frankreichs Defizit fällt etwas niedriger aus als befürchtet. Für 2010 werde mit einem Haushaltsdefizit in Höhe von 7,8 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gerechnet, sagte Haushaltsminister Francois Baroin am Montag dem Sender France 2. Im Juli hatte Frankreich noch mit einem Defizit in Höhe von 8 Prozent gerechnet.