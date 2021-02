Gericht: Millionen-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen unwirksam

Deutsche Wohnen verkaufte Aktien zu je 13,35 Euro Deutsche Wohnen hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung 14,6 Millionen neue Aktien zum Preis von je 13,35 Euro verkauft. Der Emissionserlös belaufe sich auf 195,1 Millionen Euro, teilte die Immobilienfirma am Mittwoch mit. Deutsche Wohnen will das Geld zur Finanzierung der jüngsten Zukäufe - unter anderem 5200 Wohnungen in Berlin - und für künftige Akquisitionen verwenden.