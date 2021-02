Gericht verbietet deutsche Google-Kooperation bei Gesundheits-Portal

Google startet Online-Filmverleih in Deutschland Google hat in Deutschland den Verleih von Filmen über das Internet gestartet. Zum Auftakt können Anwender unter knapp 700 Filmen auswählen. "Wir werden das Angebot schnell ausbauen und die Inhalte weiterer Filmstudios auf Play präsentieren", sagte Google-Manager Alexander Goethel am Donnerstag in London.