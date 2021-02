Gericht verdonnerte Bristol-Myers und Sanofi zu Millionenstrafe

Gute Pharma-Zahlen treiben Übernahmekarussell an Die Übernahmewelle in der Pharmabranche geht weiter: Der US-Konzern Bristol-Myers Squibb kauft das Biotech-Unternehmen Medarex und stärkt damit seine Krebs- und Immunologie-Forschung. Bristol-Myers bietet 2,4 Milliarden Dollar (1,69 Mrd. Euro) oder 16 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am 22. Juli nach Börsenschluss mitteilte.