Gernot Blümel - Philosoph in Erklärungsstress

Ausgang des Parteifinanzen-Verfahrens wird wohl über Fortsetzung der politischen Karriere entscheiden

Eine Hausdurchsuchung bei einem Finanzminister daheim ist nicht nichts. Dass dieser noch dazu die inoffizielle Nummer zwei der ÖVP ist, macht die ganze Angelegenheit erst recht delikat. Auch wenn aktuell nicht allzu viel Belastbares auf der Hand liegt, wird das Image von Gernot Blümel durch den Parteispenden-Vorwurf weiter angekratzt. Ein nicht gerade gelungener Auftritt im laufenden parlamentarischen U-Ausschuss hatte dem Wiener VP-Chef ohnehin schon Ärger eingebracht.

Dabei hätte Blümel derzeit durchaus auch genug anderes zu tun. Als enger Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war er mit der Bildung der türkis-grünen Koalition vom Kanzleramts- zum Finanzminister aufgerückt und hätte dort den Überschuss-Kurs der Volkspartei fortsetzen wollen und sollen. Doch rasch kam Corona, Blümel musste seine erste Budgetrede im wahrsten Sinne des Wortes "kübeln" und Rekord-Defizite und neue Schulden verantworten.

War das für den Finanzminister wohl schon ärgerlich genug, kam dann noch die ständige Kritik an zu späten, zu komplizierten oder auch übertriebenen Hilfen. Blümel hatte es im vergangenen Jahr schwer, es irgendjemandem recht zu machen. Doch es gab auch Erfreuliches. Blümel, der seit langem mit einer TV-Journalistin liiert ist, wurde Vater einer Tochter und der Wähler beschenkte ihn als Spitzenkandidat der Wiener ÖVP bei der Landtagswahl mit gut 20 Prozent der Stimmen, was mehr als eine Verdoppelung des Wähleranteils bedeutete.

Dabei ist Blümel nicht unbedingt der Volkstribun, eher ein typischer Zweiter. Der studierte Philosoph, Flügelhorn- und Fußball-Spieler ist zwar durchaus wortgewandt, aber kein mitreißender Redner. Ist Sebastian Kurz' Stärke die Kommunikation auf Augenhöhe, lässt der Finanzminister ganz gerne einmal eine gewisse Überheblichkeit raushängen, vor allem im Umgang mit der Opposition, die auch einen Socken-Auftritt im Nationalrat als Geringschätzung wertete. Im normalen Zwiegespräch ist Blümel hingegen stets höflich bis freundlich. Eine gewisse intellektuelle Eitelkeit wird ihm allerdings auch angesagt, was nicht so verwundert, wenn er sich auf einem Balance-Board Ovid lesend abbilden lässt.

Bis heute hängt Blümel ein Auftritt im parlamentarischen Ibiza- und Casinos-Ausschuss nach, als er sich an keinen Laptop in seiner Ministerzeit zu erinnern vermochte. Selbst der mit Kritik an den eigenen Reihen in der Ära Kurz sehr sparsame Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) fand die Aussagen "ein wenig provozierend".

In die Politik gerutscht war der Finanzminister eher unauffällig. Als ihn der damalige Obmann Michael Spindelegger (ÖVP) 2013 zum Generalsekretär der Volkspartei machte, lautete die Frage fast allerorten "Gernot who?". Nur echte Insider kannten Blümel als Kabinettsmitarbeiter davor. Viel Zeit als Generalsekretär zur angedachten Partei-Reform blieb ihm nicht, denn es folgte der Ruf in die Landespolitik, wo er sich für die Obmannschaft der darnieder liegenden Wiener ÖVP opferte und diese auch personell wieder aufpäppelte.

Die große Zeit im Bund kam mit Kurz' Machtübernahme. Blümel galt von Anfang an als derjenige, der dem neuen Boss den Rücken frei halten sollte. Insofern überraschte es wenig, dass ihn Kurz als Regierungschef ins Kanzleramt holte, wo er Europa- und Kultur-Agenden ziemlich unauffällig betreute, aber als Regierungskoordinator umso mehr mit Macht- und Management-Fragen zu tun hatte. Blümel konnte mit den Blauen da ebenso gut leben wie später mit den Grünen, Flexibilität ist ihm nicht fremd.

Auch die Kontaktpflege war dem heuer 40 werdenden Cartellbruder, der ebenso wie Kurz der Jungen ÖVP entstammt, durchaus wichtig. Auf einen dieser Kontakte könnte Blümel im Nachhinein wohl verzichten. Denn der dieser Tage viel besprochene Hilferuf von Ex-Novomatic-Manager Harald Neumann hat ihn in einen Beschuldigten-Status geführt, dem zu entrinnen Voraussetzung für eine Fortsetzung der politischen Karriere sein dürfte. Dass das gelingen wird, zeigte sich Blümel Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz sichtlich überzeugt.

Zur Person: Gernot Blümel, geboren am 24. Oktober 1981 in Wien, aufgewachsen in Moosbrunn, liiert. Studium der Philosophie sowie an der Executive Academy der WU. 2008-2010 Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei. Ab Dezember 2013 Generalsekretär der ÖVP, seit Oktober 2015 Obmann der Wiener Volkspartei. Von Dezember 2017 bis Juni 2019 Kanzleramtsminister mit den Agenden Kunst, Kultur, Medien und EU, ab Jänner 2020 Finanzminister