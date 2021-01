Gernot Langes-Swarovski im 78. Lebensjahr gestorben

Nach langer Krankheit - Urenkel von Unternehmensgründer Daniel Swarovski war 35 Jahre geschäftsführender Gesellschafter des Kristallkonzerns

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nähere Informationen über Gernot Langes-Swarovski ---------------------------------------------------------------------

Gernot Langes-Swarovski, der Urenkel des Unternehmensgründers Daniel Swarovski, ist am Donnerstag im 78. Lebensjahr nach langer Krankheit im Beisein der engsten Familie gestorben. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. 35 Jahre stand Gernot Langes-Swarovski als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze des Kristallkonzerns.

Langes-Swarovski wurde am 13. Oktober 1943 in Wattens geboren. Bereits mit 24 Jahren trat er in die Geschäftsführung ein. In seine Zeit fiel die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts mit der weltweiten Vermarktung von kristallinen Geschenk- und Schmuckartikel. Anlässlich der ersten Olympischen Winterspiele in Innsbruck kreierte Swarovski eine Kristallmaus und eröffnete so neue Kundenschichten und Märkte. Anfang der 1980er-Jahre folgte der erste Swarovski Shop in London, 1995 die gemeinsam mit André Heller kreierten Swarovski Kristallwelten in Wattens.

Die Gründung der Tyrolean Airways geht ebenso auf ihn zurück, wie die Erfolge des FC Swarovski Tirol, dem er als Fußballpräsident vorstand. 2002 schied er aus der Swarovski-Geschäftsführung aus, 2010 dann auch aus dem Swarovski-Beirat. In den vergangenen Jahren hatte sich Langes-Swarovski weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Er war Träger des Goldenen Verdienstkreuzes der Republik Österreich und Ehrenringträger des Landes. Die Beisetzung findet in den kommenden Tagen im engsten Familienkreis statt.