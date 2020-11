Gerstorfer: Thema Kinderbetreuung "aufgelegter Elfer" für SPÖ

Angehende Spitzenkandidatin will bei Landtagswahl 2021 "dazugewinnen" - Fordert Vorkehrungen gegen dritten Lockdown

Die oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer stellt sich nächste Woche der Wiederwahl und der Kür zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Eine persönliche Messlatte für den Parteitag hat sie nicht, ihr Wahlziel für 2021 lautet "dazugewinnen". Im Gespräch mit der APA forderte sie, jetzt Vorkehrungen gegen einen dritten Lockdown zu treffen und Pflegeberufe zu attraktivieren. Den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sieht sie untrennbar mit der Kinderbetreuung verknüpft.

Der ursprünglich für Mai geplante Landesparteitag wurde Corona-bedingt auf November verschoben, dafür erfolgt dort gleich auch die Wahl der Spitzenkandidatin - natürlich online. "Ich freue mich, wenn es ein gutes Ergebnis ist, und kann es interpretieren, wenn es nicht so gut ist", hält sie sich bei Zielvorgaben zurück.

Bei der Landtagswahl hofft sie auf Zugewinne: "Wenn die Leute die Pandemie und deren Folgen am eigenen Leib spüren, wird auch das Thema Rot zu wählen wieder ein anderes und neues." Ob die SPÖ versuchen werde nach zwölf Jahren Schwarz-Grün und sechs Jahren Schwarz-Blau wieder in eine Regierungszusammenarbeit zu kommen, lässt sie offen: "Mein Ziel ist es, so gut wie möglich abzuschneiden." Lege die SPÖ zu, "wird man natürlich mit uns Gespräche führen müssen".

Ins Wahljahr geht sie mit den Themen Arbeit und Betreuung. So pocht sie auf die Anhebung des Arbeitslosengeldes und hofft auf eine neuerliche Diskussion über die 2018 eingeführten Kindergarten-Nachmittagsgebühren nach der Wahl. Gerade die Kinderbetreuung sei für die SPÖ "ein aufgelegter Elfer", denn "Oberösterreich ist da ganz hinten im Bundesländer-Ranking". Man werde den anderen "das Thema immer wieder aufdrängen, weil das sehr mit der Frage der Arbeitsplätze zusammenhängt".

Handlungsbedarf sieht sie auch in der Pflege und fordert eine flexiblere Ausbildung sowie attraktivere Arbeitsbedingungen - v.a. einen besseren Personalschlüssel und höhere Bezahlung. "Die Mitarbeiter in der Pflege leisten wirklich Tolles und das muss auch entsprechend honoriert werden." Insgesamt erwarte sie, dass sich der Arbeitsmarkt nach Corona massiv verändern werde. "Das heißt aber auch, dass es mehr Möglichkeiten gibt für arbeitskräfte-intensive Branchen, Leute zu gewinnen, weil die Leute beweglicher werden."

In der Corona-Krise kritisiert sie die "vielen Unklarheiten" in den Bundes-Verordnungen. Auch müsse die Regierung endlich "agieren anstatt immer nur zu reagieren". Im Sommer sei verabsäumt worden, Vorbereitungen zu treffen, so Gerstorfer - etwa in Schulen, wo man auf Luftfilter, kleinere Klassen oder Schichtbetrieb setzen hätte können. "Das ist alles nicht passiert." Jetzt müsse man Vorkehrungen treffen, um einen dritten Lockdown zu verhindern, den sie "nicht mehr ausschließen" könne. Denn: "Ich habe im Sommer immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten Lockdown gibt, jetzt haben wir ihn."

In Oberösterreich fallen die von der Pandemie stark betroffenen Altersheime in ihre Zuständigkeit als Soziallandesrätin. Hier setze man nun auf Schnelltests, die seit der Vorwoche zur Verfügung stehen. Das Virus komme auf unterschiedlichsten Wegen in die Häuser: "Wir haben ein Besuchsverbot, aber Bewohner werden auch von Familien abgeholt." Ihr Appell lautet daher, das wenn möglich zu vermeiden. Und sie mahnt ein, auch mit einem negativen Antigentest nicht sorglos zu werden.

Ähnlich argumentiert sie in Sachen Massentests: "Ich glaube, dass Weihnachten deshalb nicht sicherer oder unsicherer ist, weil es auf das Verhalten der Menschen ankommt. Wenn man am 10. Dezember negativ ist, heißt das nicht, dass man es am 24. immer noch ist." Gerstorfer spricht aus eigener Erfahrung, denn sie hatte kürzlich Corona - festgestellt erst im zweiten Test. Eine Impfpflicht lehnt sie ab. "Der Körper gehört immer noch jedem Menschen selber." Aber sie sei "für eine aktive Aufforderung, sich zu beteiligen". Sie würde sich auch selbst impfen lassen - vorausgesetzt sie hätte keine Antikörper mehr.

Dem von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ventilierten Vorschlag einer Sonntagsöffnung - und sei es auch nur befristet - erteilt sie eine klare Absage: "Für mich ist der Sonntag wirklich ein Tabuthema." Es gebe Möglichkeiten, die Öffnungszeiten unter der Woche auszudehnen, aber "Handel und Sonntag ist für mich nicht denkbar".