Geruchsentwicklung im Gebiet des St. Pöltner Stadtwalds gestoppt

Anlieferung von Klärschlamm in Abfallbehandlungsanlage als Ursache ausgemacht - Transporte vorerst gestoppt

Im Gebiet rund um den St. Pöltner Stadtwald ist es zuletzt zu verstärkter Geruchsentwicklung gekommen. Nach Diskussionen seitens der Politik und in der Bevölkerung ist nun die Anlieferung von Klärschlamm in die Abfallbehandlungsanlage der Zöchling GmbH als Ursache ausgemacht worden, berichtete der Magistrat am Mittwochnachmittag. Entsprechende Transporte seien vorübergehend gestoppt worden.

Aktuell werde kein geruchsintensiver Klärschlamm mehr angeliefert. Auch künftig soll nur noch "vorbehandelter und somit geruchsarmer" Schlamm in die Abfallbehandlungsanlage gebracht werden. Betont wurde aus dem Rathaus zudem, dass bereits zuvor alle bescheidmäßigen Auflagen des Landes eingehalten worden waren.