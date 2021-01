Geschäftsmann Al Jaber feuerte Vertrauensmann

Und machte Aktion selber publik

Der österreichisch-saudische Geschäftsmann Mohammed Bin Issa Al Jaber hat seinen früheren Vertrauensmann und Büroleiter Karim Jalloul "wegen Vertrauensbruchs" gefeuert und das über eine Aussendung der Österreichisch-Arabischen Handelskammer öffentlich gemacht. Jalloul sei nicht mehr für die Erste Wiener Hotel AG und das Grand Hotel tätig, so Eigentümer Al Jaber. Jahrelang hatte Jalloul für Al Jaber gesprochen, nun heißt es im englischen Text "Mr. Karim Jalloul was fired."

Al Jaber ist Eigentümer des Grand Hotel am Ring in Wien und war an zahlreichen, oft nicht sehr erfolgreichen Projekten in Österreich beteiligt. So stellte er 2012 den Einstieg in das damals insolvente Traditionsunternehmen Backhausen in Aussicht, der Deal kam aber nicht zustande. Er wollte im Palais Schwarzenberg ein Luxushotel errichten, dazu kam es ebenso wenig wie zu einem Einstieg bei der AUA. Die Skifirma Kneissl übernahm er hingegen. Ein Millionenklage gegen die Bank Austria aus dem Jahr 2012, in der es unter anderem um üble Nachrede gegangen war, wurde im Oktober 2020 gütlich beendet.