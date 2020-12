Gesetz gegen Majestätsbeleidigung in Thailand - Neue Proteste vor UNO

Mehr als 20 Klagen gegen Demokratie-Aktivisten - Drakonische Strafen drohen

Bei einer neuen Protestaktion hat die Demokratiebewegung in Thailand am Donnerstag die Abschaffung des strengen Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung gefordert. Dabei marschierten Demonstranten unter anderem zum Konferenzzentrum der Vereinten Nationen in Bangkok und forderten, dass die UNO Druck auf die Regierung ausüben solle.

Der Paragraf 112, der drakonische Strafen von bis zu 15 Jahren Haft vorsieht, müsse aufgehoben werden, war auf Transparenten zu lesen. Kritiker sagen, die Regierung wolle damit die Opposition zum Schweigen bringen. Das südostasiatische Land hat eines der strengsten Gesetze der Welt, wenn es um Kritik am Monarchen oder an seinem Hof geht. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Das umstrittene Gesetz war zwei Jahre lang nicht angewendet worden, aber in den vergangenen Wochen wurden im Zuge der anhaltenden Proteste im Land mehr als 20 Klagen gegen Demokratie-Aktivisten wegen Majestätsbeleidigung eingereicht. "Dabei handelt es sich nicht um Diffamierung. Es geht nur darum, unsere Meinung zur Monarchie ausdrücken zu dürfen", sagte Somyot Pruksakasemsuk, ein Aktivist, der wegen Majestätsbeleidigung bereits sieben Jahre im Gefängnis saß und kürzlich erneut angeklagt wurde. "Der König ist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die kritisiert und zur Rechenschaft gezogen werden sollte."

Einige Demonstranten marschierten auch in Richtung der Residenz von König Maha Vajiralongkorn (Rama X.). Die Polizei baute mit Stacheldrähten gesicherte Container auf, die als Barrikade genutzt wurden. Es kam zu einem kurzen Handgemenge zwischen Beamten und Demonstranten. Verletzt wurde aber nach ersten Berichten niemand. In Thailand gibt es seit Monaten Proteste gegen die Regierung, aber zunehmend auch gegen die Rolle der Monarchie.