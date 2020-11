Gesetzentwurf für Home-Office in Deutschland vorgelegt

Arbeitgeber sollen auf Wünsche der Arbeitnehmer eingehen müssen

Arbeitnehmer in Deutschland sollen nach einem neuen Gesetzentwurf des dortigen Arbeitsministeriums das Recht bekommen, einen Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Der Entwurf für das "Mobile Arbeit Gesetz" ging am Montag in die Abstimmung innerhalb der Regierung, hieß es aus Koalitionskreisen.

Der Arbeitgeber soll konkret auf die vom Beschäftigten gewünschte Ausgestaltung der mobilen Arbeit eingehen müssen. Lehnt der Arbeitgeber den Wunsch ab, soll er seine Entscheidung spätestens nach zwei Monaten begründet schriftlich mitteilen müssen. Ursprünglich wollte Heil, dass Beschäftigte 24 Tage im Jahr mobil oder im Home-Office arbeiten dürfen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Aber damit war er am Koalitionspartner gescheitert.

Die Finanzpolitiker der Koalitionsfraktionen haben sich nach Angaben des finanzpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Lothar Binding, jedenfalls auf vorübergehende steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmer im Home-Office verständigt. Man wolle die Möglichkeit eines pauschalen Abzugsbetrags von 5 Euro pro Tag für Steuerpflichtige im Home-Office schaffen. Die Regelung solle aufgrund der Corona-Pandemie zunächst auf zwei Jahre begrenzt sein. "Ob solche Regelungen dauerhaft angelegt sein sollten, um der nach der Pandemie möglicherweise veränderten Arbeitswelt gerecht zu werden, sollte auf der erst dann möglichen Erfahrungsgrundlage in zwei Jahren entschieden werden", sagte Binding.

Binding nannte eine Obergrenze für die Pauschale von 500 Euro im Jahr. Dies entspreche der Nutzung des Home-Office an 100 Arbeitstagen. Aus der CSU war zuvor die Zahl 600 genannt worden. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte am Montag, man befürworte eine solche Home-Office-Pauschale. "Gerade die Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und vor allem der Eltern im Home-Office bedürfen aus Sicht der Bundesregierung einer besonderen Unterstützung."

Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, sagte man wolle mit der Regelung die Home-Office-Kosten beispielsweise für Strom, Telefon oder Internet steuerlich fördern, unabhängig vom Nachweis eines separaten Arbeitszimmers.