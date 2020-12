Gesetzesänderung soll finanziellen Spielraum für NÖ Gemeinden bringen

Fristverlängerung für Kassenkredite bis 2026 - Verringerung des Verwaltungsaufwands geplant

Das Land Niederösterreich will den Kommunen mit Gesetzesanpassungen mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Verringert werden soll zudem der Verwaltungsaufwand. "Trotz Covid steht keine Gemeinde in Niederösterreich vor der Situation, Rechnungen nicht begleichen oder Gehälter nicht überweisen zu können", teilte Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Montag mit. Die Lage der Kommunen werde laufend mit Gemeindevertretern und Wirtschaftsforschern neu beurteilt.

Konkret angekündigt wurden Änderungen der Gemeindeordnung und des Stadtrechtsorganisationsgesetzes. Betroffen sind laut Schleritzko die bereits abgeänderten Kassenkredite, die den Kommunen aktuell erlauben, 20 Prozent des laufenden Haushaltes durch Schuldaufnahme abzudecken. Die Frist zur Rückführung auf die ursprüngliche Quote von zehn Prozent soll von Ende 2021 auf das Jahr 2026 verlängert werden.

Die Mittelaufnahme im Zusammenhang mit dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes und dem geförderten Breitbandausbau soll außerdem genehmigungsfrei werden, erklärte der Landesrat. "Das Land Niederösterreich wird die Gemeinden auch in Zukunft nicht im Regen stehen lassen, wenn es zu weiteren Schwierigkeiten kommt, aber die gute Nachricht ist, dass sich die wirtschaftliche Situation im Jahr 2021 wieder zu erholen scheint", schloss der ÖVP-Politiker.