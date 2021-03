Gesetzespaket soll Bankenabwicklung weiter verbessern

Umsetzung von EU-Richtlinien - Regierungsvorlage liegt nun beim Finanzausschuss

Mit einem ganzen Paket an Gesetzesänderungen soll der heimische Banksektor in Zukunft noch widerstandsfähiger gemacht und die Bankenabwicklung weiter verbessert werden. Konkretisiert werden sollen unter anderem die Vorgaben zu den Eigenmitteln, die die Banken halten müssen, sowie Regeln und Behördenbefugnisse bei der Abwicklungsplanung, heißt es im Vorblatt der entsprechenden Regierungsvorlage. Darüber hinaus sollen regulatorische Lücken geschlossen werden.

Für die Umsetzung sollen das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Finalitätsgesetz, das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz geändert werden. In Kraft treten sollen die Neuerungen, mit denen gleich mehrere EU-Richtlinien in nationales Recht umgesetzt werden sollen, laut der Vorlage noch in diesem Jahr.

Laut Angaben auf der Parlamentshomepage wurde die Regierungsvorlage dem Finanzausschuss zugewiesen, die Beratungen dazu wurden aber noch nicht aufgenommen. Der nächste Finanzausschuss findet am 4. Mai statt.

Ziel der Neuerungen "ist die Überlebensfähigkeit von Kreditinstituten in potenziellen Krisenfällen zu stärken und die Abwicklungsfähigkeit im Krisenfall weiterhin zu erleichtern", heißt es im Beiblatt zu der Regierungsvorlage. Bei den Gesetzesänderungen handle es sich jedoch vor allem um "Anpassungen am bestehenden Rechtsrahmen", neue Anforderungen an Kreditinstitute und Aufsichtsbehörden würden damit aber nicht eingeführt. Anpassungsbedarf seitens des Regulators und der Banken werde aber gegeben sein.

Im Hinblick auf den Mindestbetrag an Eigenmitteln und den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities/MREL) soll vor allem die Anwendung - also Regeln zur Bezugsbasis, Festlegung, Meldung und Offenlegung der Eigenmittel - konkretisiert werden.

Bei der Abwicklungsplanung soll indessen die Abwicklungsfähigkeit verbessert werden, indem die Konzepte der "Abwicklungseinheit" und der "Abwicklungsgruppe" eingeführt werden. Diese sollen helfen, die beiden bereits existierenden Abwicklungsstrategien "Single Point of Entry" (SPE) und Multiple Point of Entry (MPE), besser umsetzen zu können. Bei den Strategien wird generell unterschieden, ob im Falle einer Abwicklung einer Gruppe nur das Mutterunternehmen abgewickelt wird (SPE), oder ob Mutter und Töchter abgewickelt werden (MPE).