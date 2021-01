Zwischen 2. und 8. Jänner gestohlene Ortstafeln in den Bezirken Graz-Umgebung, Südoststeiermark und Weiz sind wieder aufgetaucht. Eine Spaziergängerin zeigte am späten Freitagabend den Fund von mehreren Ortstafeln an, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Sie hatte gegen 22.30 Uhr im Bereich des Steinbruchs von Hammersberg 18 Ortstafeln im Schnee nebeneinander aufgestellt entdeckt. Polizisten stellten die gestohlenen Ortstafeln sicher, Spurenauswertungen seien im Gange.