Gestrandete Schiffsbesatzung von Wiener Wasserpolizei versorgt

Wegen Motorschadens bei Mannswörth gestrandet

Die Wiener Wasserpolizei hat die Besatzung eines bulgarischen Güterschiffs, das am Stefanitag aufgrund eines Motorschadens auf der Donau im Bereich Mannswörth gestrandet war, am Montag mit dem Nötigsten versorgt, da Wasser und Nahrung zur Neige gegangen waren. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Männer konnten in der Umgebung nicht mit dem Beiboot anlegen und ihr Schiff nicht allzu lange alleine lassen. Bereits am Mittwoch sollte das für die Motorenreparatur notwendige Ersatzteil eintreffen.