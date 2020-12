In Wohnung von Bekannter angetroffen

Ein 45-jähriger Serbe ist "nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen" des Landeskriminalamts, wie die Polizei am Montag berichtete, in Wien-Floridsdorf festgenommen worden. Der Mann wird in seiner Heimat wegen schweren Raubs gesucht.

Am Sonntag klickten die Handschellen, als die Beamten an der Wohnungstür einer Bekannten des Mannes auf der Prager Straße klopften - und der Verdächtige öffnete. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.