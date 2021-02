Ein mittels europäischem Haftbefehl gesuchter Einbrecher ist der Kärntner Polizei am Mittwoch ins Netz gegangen. Laut Polizei wurde ein Pkw bei der Einreise nach Österreich kontrolliert, der Beifahrer war in Verdacht, der gesuchte, 45-jährige Bosnier zu sein. Seine Identität wurde erst nach weiteren Ermittlungen geklärt, der Nachname in seinem Reisepass lautete nämlich anders als sein tatsächlicher. Der Mann wurde ins die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.