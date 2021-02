Gesuchter Rumäne bei Gesundheitskontrollen in Suben geschnappt

Soll Elektroartikel veruntreut und dabei einen Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe verursacht haben

Am Grenzübergang Suben im Bezirk Schärding ist den Behörden Mittwochnachmittag bei den Gesundheitskontrollen ein via Interpol gesuchter Rumäne ins Netz gegangen. Der 30-Jährige soll Elektroartikel veruntreut und dabei einen Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe verursacht haben. Auch einen gefälschten Führerschein hatte er dabei. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei.